Дмитрий из Раквере прислал в редакцию Virumaa Teataja видео, которое демонстрирует низкую культуру вождения в городе.
Видео ⟩ Дурной пример заразителен? Водители бездумно рискуют жизнью
На этом видео, которое было снято ранним утром 5 октября, запечатлено, как три автомобиля один за другим игнорируют шлагбаум и запрещающий движение сигнал светофора, и пересекают железнодорожный переезд.
Все происходит на переезде на улице Выйду в городе Раквере. Дурной пример заразителен. К счастью, эти автомобили не столкнулись с приближающимся поездом.