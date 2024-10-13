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Видео Дурной пример заразителен? Водители бездумно рискуют жизнью

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Фото: скриншот видео

Дмитрий из Раквере прислал в редакцию Virumaa Teataja видео, которое демонстрирует низкую культуру вождения в городе.

На этом видео, которое было снято ранним утром 5 октября, запечатлено, как три автомобиля один за другим игнорируют шлагбаум и запрещающий движение сигнал светофора, и пересекают железнодорожный переезд.

Все происходит на переезде на улице Выйду в городе Раквере. Дурной пример заразителен. К счастью, эти автомобили не столкнулись с приближающимся поездом.

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