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Финляндия и Швеция готовят своих граждан к войне

Перевод: rus.postimees.ee
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Финляндия и Швеция подготавливают своих граждан к войне или другим кризисам.
Финляндия и Швеция подготавливают своих граждан к войне или другим кризисам. Фото: Marianne Loorents

В ноябре Финляндия и Швеция начнут распространять среди своих граждан обновленные инструкции по подготовке к войне или другим кризисам, пишет Helsingin Sanomat.

18 ноября Швеция начнет раздавать своим гражданам инструкции, как шведам следует вести себя в случае войны или кризиса. Около пяти миллионов экземпляров справочников будет напечатано и распространено среди всех домохозяйств.

В тот же день в Финляндии откроется веб-сайт, на котором будет собрана вся необходимая информация о готовности к кризису.

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