Финляндия и Швеция готовят своих граждан к войне

18 ноября Швеция начнет раздавать своим гражданам инструкции, как шведам следует вести себя в случае войны или кризиса. Около пяти миллионов экземпляров справочников будет напечатано и распространено среди всех домохозяйств.

В тот же день в Финляндии откроется веб-сайт, на котором будет собрана вся необходимая информация о готовности к кризису.