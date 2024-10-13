В ноябре Финляндия и Швеция начнут распространять среди своих граждан обновленные инструкции по подготовке к войне или другим кризисам, пишет Helsingin Sanomat.
Для подписчиков
Финляндия и Швеция готовят своих граждан к войне
18 ноября Швеция начнет раздавать своим гражданам инструкции, как шведам следует вести себя в случае войны или кризиса. Около пяти миллионов экземпляров справочников будет напечатано и распространено среди всех домохозяйств.
В тот же день в Финляндии откроется веб-сайт, на котором будет собрана вся необходимая информация о готовности к кризису.