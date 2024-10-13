Бизнес осуждает турбопроцедуры правительства: почему важные законопроекты не обсуждают с нами?

В своем обращении к правительству союзы предпринимателей осуждают продолжающуюся практику государства игнорировать принципы добротного законотворчества. Например, на реагирование по проектам дают лишь несколько дней, или же представителей предпринимательства вообще не привлекаюь к участиют в проектах, имеющих существенное влияние на экономику в целом.

Как подчеркнул новый исполнительный директор Центрального союза работодателей Хандо Суттер, спешка и отторжение заинтересованных сторон противоречат желанию и обещанию правительства работать над повышением конкурентоспособности экономики.

«Добротное законодательство - один из краеугольных камней, потому что решения об инвестициях в предпринимательство принимаются годами. Когда законы и налоги меняются в одночасье, внезапно и без взвешивания последствий, это не гарантирует уверенности для привлечения крупных инвестиций, - объяснил Суттер. - А это означает потерю рабочих мест и потерю налоговых поступлений».

Например, правительство направило в парламент проект закона о налоге на безопасность, не спросив мнения представителей предпринимательства, что существенно влияет на деловую и налоговую среду. С предпринимателями не обсуждалась и запланированная государством реструктуризация энергетического рынка, которая влияет на конечную цену электроэнергии и следовательно на конкурентоспособность компаний и экономического пространства. Однако на анализ и вынесение заключения по законопроекту о повышении акциза в следующем году осталось всего три рабочих дня.