Недавно на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома на улице Оя в Пярну была открыта пиццерия с надеждой привлечь туда людей из расположенных рядом домов.
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ФОТО ⟩ На первом этаже многоквартирного дома открылась пиццерия
Основатель кафе-пиццерии Хейки Ээрику, который учился на повара в Центре профессионального образования Пярнумаа, рассказал, что идею открыть собственное заведение общественного питания он вынашивал около 20 лет. Впервые он об этом задумался, когда работал поваром в Англии.
Когда он вернулся в Эстонию, он работал на других должностях, но идея открытия собственного заведения все еще крутилась в его голове. Поскольку он с семьей недавно переехал из Таллинна в летнюю столицу и получил поддержку для открытия бизнеса, он наконец решил осуществить свою давнюю мечту.