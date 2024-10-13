ФОТО На первом этаже многоквартирного дома открылась пиццерия

Основатель кафе-пиццерии Хейки Ээрику, который учился на повара в Центре профессионального образования Пярнумаа, рассказал, что идею открыть собственное заведение общественного питания он вынашивал около 20 лет. Впервые он об этом задумался, когда работал поваром в Англии.

Когда он вернулся в Эстонию, он работал на других должностях, но идея открытия собственного заведения все еще крутилась в его голове. Поскольку он с семьей недавно переехал из Таллинна в летнюю столицу и получил поддержку для открытия бизнеса, он наконец решил осуществить свою давнюю мечту.