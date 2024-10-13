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Решила отомстить: жительница Эстонии разбила нос жертве и предстала перед судом

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Драка. Иллюстративное фото.
Драка. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

У 36-летней женщины, которая очень хорошо известна полиции и суду как минимум с 2007 года, снова возникли проблемы с законом, но сидеть в тюрьме ей пока не придется.

Согласно обвинению, 9 июля этого года Эвелин умышленно в целях мести напала на свою жертву в Курессааре и ударила ее по лицу так, что у нее из носа потекла кровь.

Всего несколькими неделями ранее Эвелин вышла из тюрьмы, куда ее отправили в ноябре 2023 года. За решетку тогда она попала потому, что она во время испытательного срока угодила в очередную передрягу.

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