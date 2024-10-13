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Норвегия вводит временный пограничный контроль со странами Шенгенской зоны

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Флаг Норвегии. Иллюстративное фото.
Флаг Норвегии. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer

Норвегия ввела временный контроль на границах со странами Шенгенской зоны в связи с повышенной террористической угрозой, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на норвежскую полицию.

Временный пограничный контроль будет действовать до 22 октября.

Полиция сообщила, что проверять будут не всех пересекающих границу, поэтому не ожидается, что пересечение границы займет больше времени, чем обычно.

8 октября норвежская служба внутренней безопасности PST повысила уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого, второго по пятиуровневой шкале. Угроза особенно увеличилась для объектов, связанных с евреями и Израилем.

В октябре проходит несколько еврейских праздников, и некоторые могут использовать это для совершения терактов, заявили норвежские власти.

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