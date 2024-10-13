Процент призывников, идущих на службу по собственной инициативе, существенно увеличился

По данным департамента, призывники направляются в разные подразделения по всей Эстонии: в штаб дивизии и батальон связи в Эмари, 2-ю пехотную бригаду дивизии в Выру и артиллерийский батальон в Тапа, а также 1-ю пехотную бригаду дивизии в Тапа и Йыхви.

Воинскую службу по этому призыву начнут семь групп друзей и 13 новобранцев из-за границы, проживающих в Финляндии, Нидерландах, Латвии, Швеции и Германии. По словам гендиректора Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески, желание живущих за границей приехать на военную службу в Эстонию показывает их преданность стране и крепкую связь с жизнью родины.

По словам Раннавески, молодых людей, желающих пойти на военную службу, становится все больше, и в октябре этого года 48 процентов призывников пойдут на военную службу по собственной инициативе. В прошлом году по собственной инициативе на военную службу отправились 46 процентов октябрьского призыва, а в 2021 году 38 процентов призыва.

Служба по октябрьскому призыву продлится восемь месяцев, подготовку пройдут рядовые Сил обороны. Молодые люди приобретут полезные навыки, позволяющие справляться с трудными ситуациями, получат базовые знания о гособороне и о том, как успешно действовать единой командой.

Департамент оборонных ресурсов организует перед таллиннским офисом пилотный проект «Призыв на военную службу как мероприятие». Впервые больше внимания уделяется родственникам призывников, чтобы обеспечить лучшее информирование о призывной и резервной службе, а также о возможностях карьеры и учебы в сфере гособороны. Посетителям покажут технику и фотовыставку о сотрудниках Минобороны и жизни на воинской службы. Мероприятие пройдет в понедельник с 8 до 11 часов по адресу Айанди, 15 в Таллинне.

Призыв на воинскую службу проводится трижды в год, и это последний призыв в этом году. Следующий призыв состоится 13 января будущего года.