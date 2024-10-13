Глава Союза школьных психологов Кармен Майкалу обращает внимание на то, что трагические события, происходящие с детьми, оказывают более широкое влияние: они затрагивают гораздо больше людей, чем одна семья, класс или школа.
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Психолог о трагическом инциденте в Кабернеэме: реакция на травму у детей может проявиться позже
Произошедшее на этой недели в Харьюмаа ДТП с автобусом, в результате которого погиб ребенок, вновь подчеркнуло необходимость школьных психологов.
По словам руководителя Союза школьных психологов, у каждой школы должен быть кризисный план, в котором прописаны разные кризисные ситуации, такие как внезапные нападения, смерти, травмы.