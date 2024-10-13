Увеличение платы за визит врача-специалиста в четыре раза - с пяти до 20 евро - может означать, что некоторые люди рискуют остаться без медицинской помощи.
Для подписчиков
Слишком дорого: рост платы за визит может оставить пациента наедине с болезнью
Месяц назад Кейт увидела на тесте на беременность две полоски. «Поскольку у меня установлена спираль, эта новость была не из приятных» , - говорит она. Кейт пошла на амбулаторный прием в больницу. Гинеколог направил ее с подозрением на внематочную беременность к акушерке-гинекологу, которая, в свою очередь, отправила ее обратно к гинекологу, поскольку анализ крови уже не выявил беременности.
Плата за визит к врачу-специалисту может не взиматься, если человека направляют к другому медицинскому работнику в том же лечебном учреждении, но Кейт должна была платить пять евро перед каждым визитом.