WP: ХАМАС планировал в Израиле теракт в стиле 11 сентября

«Мы обещаем вам, что не потратим ни минуты, ни цента, если это не поможет нам достичь этой священной цели», - говорится в письме от июня 2021 года, подписанном Синваром и еще пятью представителями ХАМАС.

В письмах Яхья Синвар не уточняет, как именно он собирается это сделать. Израильские и другие ближневосточные чиновники рассказали WP, что Синвар боялся утечек - в результате нападение на Израиль 7 октября застало Иран врасплох, и Тегеран был зол на Синвара за то, что тот не раскрыл свои намерения заранее. При этом источники утверждают, что и Иран, и радикальное движение «Хезболлах» знали, что ХАМАС готовится к масштабному нападению.

Масштабные планы

За несколько месяцев до нападения 7 октября ХАМАС планировал пойти гораздо дальше, следует из документов. В одной из презентаций, найденной на форпосте ХАМАС на севере сектора Газа, изложены варианты атаки на Израиль по нескольким направлениям, включающие самые разные цели для нападения - от командных до торговых центров.

Документ на арабском языке, озаглавленный «Стратегия плана по освобождению Палестины», содержит десятки карт, фотографий и схем с передвижениями боевиков ХАМАС и возможной последовательностью атак. Среди нереализованных планов - уничтожение тель-авивского небоскреба и диверсии на железных дорогах.