Драка у ресторана в Таллинне: молодые люди открыли дверь кухни и начали кричать поварам, чтобы те возвращались на родину

Владелец и шеф-повар ресторана Chakra, который работает в Старом городе уже более десяти лет, Венкатешварлу Индла говорит, что заведение открылось в субботу в 12 часов, и к моменту начала драки, в ресторане ела пара, и один заказ через Wolt ждал, чтобы его забрали.