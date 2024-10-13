Драка у ресторана в Таллинне: молодые люди открыли дверь кухни и начали кричать поварам, чтобы те возвращались на родину

В субботу, вскоре после полудня, перед популярным индийским рестораном Chakra в Cтаром городе Таллинна произошла драка между сотрудниками ресторана и двумя молодыми людьми.
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Владелец и шеф-повар ресторана Chakra, который работает в Старом городе уже более десяти лет, Венкатешварлу Индла говорит, что заведение открылось в субботу в 12 часов, и к моменту начала драки, в ресторане ела пара, и один заказ через Wolt ждал, чтобы его забрали.
«Это было где-то 12.40 или около того», - говорит Индла. Все началось с того, что мимо ресторана проходили двое молодых людей лет 20, они были явно пьяны.