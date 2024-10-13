Герд Кантер: давайте объясним, зачем нам, как обществу, нужен спорт

В пятницу вечером в спортивной программе ETV выступила Кальюлайд, а в субботу была очередь Кантера.

«Прежде чем говорить о медалях и росте числа людей, занимающихся спортом, следует в первую очередь определить, зачем спорт нужен нам как обществу. Давление альтернативных способов проведения свободного времени растет, и здесь необходимо общественное соглашение о том, какую роль играет спорт. Спорт - это единственное занятие, которое физически развивает человека, и мы могли бы договориться, что спорт является приоритетным способом проведения досуга», - подчеркнул Кантер.

Он добавил: «Тогда не возникнет вопросов, почему мы сами занимаемся спортом, почему вдохновляем наших детей на спорт, почему кто-то поддерживает спорт. Очевидно, что спорт может быть эффективным средством, которое помогает молодым людям избегать вредных привычек, развивает физически и укрепляет их умственную устойчивость».

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