Торгово-промышленная палата министру: для сокращения бюрократии необходимо уменьшить объем законотворчества

Некоторое время назад министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста призвала внести предложения по снижению бюрократии в процессе законотворчества.

ТПП отправила министру обращение, в котором указала, что в Эстонии сложилась ситуация, когда из-за большого объема законотворчества чиновники не успевают готовить законопроекты и анализы их воздействия с достаточной скоростью и качеством. В то же время такой объем является обременительным и для заинтересованных сторон, не говоря уже об адресатах законодательства.

Пакет решений

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс в своем письме Пакосте отметил, что если десять лет назад их ежегодно просили дать мнение примерно по сотне законопроектов, касающихся предпринимательской среды, то в последние годы это число увеличилось в два раза.

«Наиболее эффективным решением этой проблемы является сокращение объема законотворчества. Это поможет избежать чрезмерного регулирования и в ряде случаев уменьшить нагрузку и расходы на выполнение новых норм и контроль за ними как для государственного, так и для частного сектора», - написал Пальтс.

Он добавил: «Чтобы сократить объем законотворчества, необходимо более тщательно выбирать, какие законы или изменения действительно необходимы для общества, и откладывать менее важные изменения. Внесение изменений в законодательство должно быть крайней мерой для решения или смягчения проблемы. Во многих случаях проблему можно решить другими способами».