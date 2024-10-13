По мнению Торгово-промышленной палаты (ТПП), наилучший способ снизить нагрузку как на чиновников, так и на заинтересованные стороны - сократить объем законотворчества.
Торгово-промышленная палата министру: для сокращения бюрократии необходимо уменьшить объем законотворчества
Некоторое время назад министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста призвала внести предложения по снижению бюрократии в процессе законотворчества.
ТПП отправила министру обращение, в котором указала, что в Эстонии сложилась ситуация, когда из-за большого объема законотворчества чиновники не успевают готовить законопроекты и анализы их воздействия с достаточной скоростью и качеством. В то же время такой объем является обременительным и для заинтересованных сторон, не говоря уже об адресатах законодательства.
Пакет решений
Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс в своем письме Пакосте отметил, что если десять лет назад их ежегодно просили дать мнение примерно по сотне законопроектов, касающихся предпринимательской среды, то в последние годы это число увеличилось в два раза.
«Наиболее эффективным решением этой проблемы является сокращение объема законотворчества. Это поможет избежать чрезмерного регулирования и в ряде случаев уменьшить нагрузку и расходы на выполнение новых норм и контроль за ними как для государственного, так и для частного сектора», - написал Пальтс.
Он добавил: «Чтобы сократить объем законотворчества, необходимо более тщательно выбирать, какие законы или изменения действительно необходимы для общества, и откладывать менее важные изменения. Внесение изменений в законодательство должно быть крайней мерой для решения или смягчения проблемы. Во многих случаях проблему можно решить другими способами».
Пальтс подчеркнул, что они продолжают считать важной частью законотворческого процесса подготовку плана разработки перед созданием законопроекта, в котором описывается проблема, альтернативы ее решения и их последствия.
«Обратная связь по плану разработки позволяет оценить, действительно ли существует проблема и как она воспринимается, а также решить, каким должно быть возможное решение», - написал Пальтс министру.
Палата не поддерживает идею исключения планов разработки из законодательного процесса для уменьшения нагрузки на чиновников
Генеральный директор палаты предложил министру: «Мы выступаем против идеи исключить этап подготовки планов разработки из законотворческого процесса. Подготовка плана разработки по-прежнему является необходимой частью хорошего законотворческого процесса, особенно для законопроектов с серьезными последствиями. Вместо того, чтобы рассматривать возможность их отмены, следует искать пути для того, чтобы сделать планы разработки более целенаправленными и эффективными, а также механизмы, которые помогут лучше соблюдать принципы хорошей законотворческой практики».
Прочитать обращение можно ЗДЕСЬ.