Исследование: Христофор Колумб не имел итальянского происхождения

Результаты нового исследования ДНК противоречат традиционной теории о том, что Колумб был родом из итальянского города Генуя, сообщает Би-би-си.

После его экспедиции в Америку в 1492 году, которая ознаменовала начало новой эры, многие страны вели ожесточенные споры о происхождении Колумба.