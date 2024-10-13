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Исследование: Христофор Колумб не имел итальянского происхождения

Перевод: Сергей Светлов
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Мемориал Христофора Колумба в Мадриде.
Мемориал Христофора Колумба в Мадриде. Фото: JUAN MEDINA

Недавнее исследование проливает свет на происхождение знаменитого первооткрывателя Христофора Колумба, которое на протяжении веков оставалось загадкой.

Результаты нового исследования ДНК противоречат традиционной теории о том, что Колумб был родом из итальянского города Генуя, сообщает Би-би-си.

После его экспедиции в Америку в 1492 году, которая ознаменовала начало новой эры, многие страны вели ожесточенные споры о происхождении Колумба.

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