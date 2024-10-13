Часов Яр является одной из главных крепостей украинской армии на восточном фронте. Для российской армии этот город - как кость в горле на пути к агломерации Краматорска, крупнейшему подконтрольному Украине району в Донецкой области.

Postimees удалось в субботу посетить этот стратегически важный город, который российская армия непрерывно атакует с апреля, уже более полугода. Город подвергается постоянным бомбардировкам уже как минимум полтора года.

До вторжения России в городе проживало более 12 000 человек. Сегодня в Часовом Яре осталось чуть более 400 человек, которые не хотят уезжать, сообщил украинский волонтер Евгений Ткачёв, с которым корреспонденты Postimees посетили город.