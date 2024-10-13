ГАЛЕРЕЯ Сколько времени может уйти на создание целого города из конструктора LEGO?

«Лего-мания» захватила Тартуский музей игрушек в эти выходные. Было так много интересного, что выставка Lego переместилась в здание Teatri Kodu, а игровая комната на втором этаже главного здания музея была полностью отведена для мастер-классов по созданию конструкций.
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В первый день «Лего-мании», в субботу, Музей игрушек посетили около тысячи человек, сообщила руководитель по развитию музея Марге Пярнитс. Она отметила, что в этом году у них было больше места по сравнению с прошлым, так как тогда игровая комната была на ремонте, и все мастер-классы и выставку пришлось разместить в одном здании.