ГАЛЕРЕЯ Сколько времени может уйти на создание целого города из конструктора LEGO?

В первый день «Лего-мании», в субботу, Музей игрушек посетили около тысячи человек, сообщила руководитель по развитию музея Марге Пярнитс. Она отметила, что в этом году у них было больше места по сравнению с прошлым, так как тогда игровая комната была на ремонте, и все мастер-классы и выставку пришлось разместить в одном здании.