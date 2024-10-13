Израиль продолжил операции на севере сектора Газа

Как сообщает Reuters, израильские войска фактически изолировали Бейт-Ханун, Джабалию и Бейт-Лахию на крайнем севере анклава от города Газа, перекрыв сообщение между двумя районами. Исключение сделано только для семей, готовых последовать израильским приказам об эвакуации и покинуть эти города.

Через девять дней после начала крупномасштабной операции Израиля на севере Газы, пресс-служба правительства Газы, управляемая ХАМАС, заявила, что в результате израильских ударов погибло около 300 палестинцев. ХАМАС утверждает, что израильские бомбардировки гражданских объектов и убежищ проводятся с целью выдавить жителей из Газы раз и навсегда. Израиль это отрицает.

По данным министерства здравоохранения Газы, также подконтрольного ХАМАС, десятки людей погибли в результате ударов по северным районам анклава, многие другие, предположительно, погибли на дорогах и под обломками домов, и медики не могут добраться до пострадавших.

Северная часть Газы, где проживает более половины 2,3-миллионного населения, в ходе первой фазы израильского наступления на территорию год назад фактически превратилась в руины.

После года израильских операций, в результате которых погибли 42 тысячи палестинцев, сотни тысяч жителей вернулись в разрушенные северные районы. Неделю назад Израиль снова направил туда войска, чтобы уничтожить боевиков ХАМАС, которые, по его мнению, перегруппировываются для новых атак. ХАМАС отрицает, что боевики действуют среди мирных жителей.