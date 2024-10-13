DeepState: военные РФ расстреляли девять пленных украинцев

Российские военнослужащие расстреляли девятерых украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 октября, украинский OSINT-проект DeepState со ссылкой на источники в 1-й отдельной танковой бригаде (1 ОТБр) Сухопутных войск ВСУ. По их сведениям, расправа произошла 10 октября в районе поселка Зеленый Шлях.

Солдаты ВСУ, которые были операторами беспилотников, выходили на позиции, считая, что находятся в относительном тылу, но были вынуждены вступить в бой с российскими бойцами. Когда у украинцев закончились боеприпасы, они сдались в плен, после чего были расстреляны. В подтверждение проект опубликовал снимок с воздуха, на котором видны, как утверждается, тела украинских военных. Они лежат, раздетые до трусов, лицом в землю.

Ситуацию в Курской области аналитики украинского проекта описывают в целом как «не самую радостную» для ВСУ. «Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное крайне трудно», - говорится в сообщении.

Украинский омбудсмен: Это грубое нарушение Женевской конвенции

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал возможный расстрел военнопленных ВСУ грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и заявил, что в связи с инцидентом направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).