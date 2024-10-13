Россия запланировала выделить на военные расходы в 2025 году 13,5 триллиона рублей, что свидетельствует о том, что Владимир Путин рассчитывает на возможность страны продолжать войну против Украины. Однако с ростом военных расходов и увеличением бюджетного дефицита многие задаются вопросом: как долго Москва сможет поддерживать финансирование этого изнурительного конфликта? Этот вопрос проанализировало Euroradio.fm.
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Война подрывает экономику России: когда у Кремля закончатся деньги?
По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, летом 2025 года Россия столкнется с серьезными экономическими проблемами. Ссылаясь на разведданные, Буданов отмечает, что финансовые трудности могут вынудить Кремль пересмотреть свою военную стратегию, так как социально-экономические факторы становятся все более напряженными, сообщает Euroradio.fm.
В следующем году 41% российского бюджета будет потрачено на оборону и безопасность, что означает рост на 25% по сравнению с текущим годом. В то время как доходы от нефти и газа не увеличиваются, Россия сокращает социальные пособия, здравоохранение, образование и науку.