Война подрывает экономику России: когда у Кремля закончатся деньги?

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, летом 2025 года Россия столкнется с серьезными экономическими проблемами. Ссылаясь на разведданные, Буданов отмечает, что финансовые трудности могут вынудить Кремль пересмотреть свою военную стратегию, так как социально-экономические факторы становятся все более напряженными, сообщает Euroradio.fm.

В следующем году 41% российского бюджета будет потрачено на оборону и безопасность, что означает рост на 25% по сравнению с текущим годом. В то время как доходы от нефти и газа не увеличиваются, Россия сокращает социальные пособия, здравоохранение, образование и науку.