Обычно разгонные ступени ракет, отработав положенное и отстыковавшись от продолжающего полет корабля, неуправляемы и падают на землю - чаще в океан. Бустер Super Heavy в этот раз был оснащен дополнительным двигателем, позволившим ему осуществить контролируемый спуск к космодрому, откуда произошел запуск, и сманеврировать к стартовым фермам, которые «поймали» висящий над землей бустер специальными «лапами»-зажимами.

Это уже пятый тест ракеты «Старшип». В июне этого года корабль совершил четвертый испытательный полет и впервые успешно приводнился в Индийском океане.

Схема. Фото: BBC

Ускоритель «Старшипа» оборудован 33 ракетными двигателями, что делает его самым мощным из всех существующих. Его тяга составляет 74 меганьютона, а мощность самой большой ракеты NASA Space Launch System (SLS) - только 39 меганьютонов (или только на 20% больше, чем было у старых космических шаттлов).

Задача инженеров - сделать так, чтобы ракету можно было использовать множество раз, то есть эксплуатировать ее как самолет, в котором нужно лишь менять топливо.

Такой подход, так же как способность ракеты выводить на орбиту сотни тонн груза, радикально снизит стоимость космических полетов.

Для Илона Маска успех программы Starship - это главное условие реализации его амбициозного плана по полетам людей на Марс и созданию на Красной планете нового поселения.

Проект также поможет развитию еще одного проекта Маска — Starlink, в рамках которого множество спутников обеспечивает доступ в интернет в различных районах Земли.

«Старшип» важен и для американского космического агентства NASA, которое надеется использовать его в рамках программы Artemis («Артемида»), призванной вернуть людей на Луну до конца нынешнего десятилетия.

Предполагается, что «Старшип» будет использоваться как модуль для посадки на Луну, который также позволит астронавтам вернуться на лунную орбиту, чтобы затем отправиться на Землю.