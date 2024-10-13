СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ Неожиданные факты о королеве Камилле

Отношения между Карлом и Камиллой начались еще в 1970-х годах, задолго до того, как Чарльз познакомился с Дианой Спенсер. Уже тогда Карл знал, что Камилла - это та женщина, которую он хочет видеть рядом с собой. Однако по ряду причин она считалась неподходящей партией для будущего короля. Какие же скелеты скрываются в шкафу Камиллы?