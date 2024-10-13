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СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ Неожиданные факты о королеве Камилле

Перевод: Сергей Светлов
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Королева Камилла.
Королева Камилла. Фото: Tim Rooke/SIPA

Сегодня у супруги короля Великобритании Карла III Камиллы безупречная репутация, и она пользуется любовью публики, возможно, даже больше, чем сам монарх. Однако так было не всегда - Камиллу долгое время называли самой ненавистной женщиной Великобритании. Было ли это справедливо?

Отношения между Карлом и Камиллой начались еще в 1970-х годах, задолго до того, как Чарльз познакомился с Дианой Спенсер. Уже тогда Карл знал, что Камилла - это та женщина, которую он хочет видеть рядом с собой. Однако по ряду причин она считалась неподходящей партией для будущего короля. Какие же скелеты скрываются в шкафу Камиллы?

Ее прабабушка была любовницей короля Эдуарда VII

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