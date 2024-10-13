ООН: израильские танки вошли на базу миротворцев в южном Ливане, разрушив ворота

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, почти две недели назад израильские военные попросили миротворцев ООН подготовиться к передислокации на расстояние более 5 км от границы, чтобы не подвергать себя опасности.

В четверг глава миротворческих сил ООН Жан-Пьер Лакруа заявил Совету Безопасности, что безопасность миротворцев находится под все большей угрозой. Они остаются на своих позициях, но с 23 сентября оперативная деятельность практически прекратилась, и миротворцы находятся на базе. Триста человек были временно переведены на более крупные базы.

Нападения на сторожевые вышки, камеры, средства связи и освещения ограничили возможности миротворцев наблюдать за ситуацией, заявил в четверг представитель ВСООНЛ. Источники в ООН заявили, что опасаются, что израильские атаки сделают невозможным мониторинг нарушений международного права.

Пять миротворцев получили ранения в результате серии ударов, нанесенных по позициям и персоналу миротворцев в последние дни, причем в большинстве случаев миротворцы обвиняют в нападениях израильские силы.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, обычно поддерживающая Израиль, в воскресенье поговорила с Нетаньяху по телефону и осудила израильские атаки.

В составе 10-тысячного контингента ВСООНЛ служит более тысячи итальянцев. Франция и Испания, каждая из которых имеет около 700 человек в составе сил, также осудили действия Израиля.

ВСООНЛ были созданы в 1978 году для мониторинга в южной части Ливана. В этом районе неоднократно вспыхивали конфликты: Израиль вторгся в страну в 1982 году, оккупировал Южный Ливан до 2000 года и провел масштабную пятинедельную войну против «Хезболлы» в 2006 году.