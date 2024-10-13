Михал на курсах гособороны: угроза со стороны России носит долгосрочный характер

Михал поблагодарил организаторов курсов за их многолетний и последовательный вклад в повышение осведомленности о вопросах безопасности. «Рад открыть уже 50-е высшие курсы государственной обороны. В Эстонии нет другого курса, который бы проходил на протяжении 25 лет подряд», - сказал он.

По словам премьер-министра, Россия всегда обладала достаточными возможностями для оказания военного давления на соседей, что представляет собой реальную и долгосрочную угрозу для Эстонии. Цель Эстонии, по его словам, состоит в том, чтобы гарантировать, что у России никогда не возникнет желания напасть на страны Балтии.

«Основными условиями для этого являются поражение России в войне, которую она развязала против Украины, сильная коллективная защита НАТО и тесное сотрудничество с союзниками, поддержание и развитие независимой обороны Эстонии, а также усиление невоенной гособороны», - сказал он.

Михал также отметил, что в ближайшие годы планируются крупнейшие оборонные инвестиции в Эстонии. «Общий объем средств, выделяемых на военную оборону в ближайшие четыре года, составит 6,35 миллиарда евро. Кроме того, мы закупим боеприпасы на сумму 1,6 миллиарда евро до 2031 года. В широкую гособорону за четыре года будет дополнительно инвестировано 219 миллионов евро, а на гражданскую защиту выделено 47 миллионов евро», - перечислил премьер-министр недавние решения правительства по укреплению безопасности.

Михал подчеркнул, что не менее важна готовность каждого гражданина внести свой вклад в оборону и общую безопасность страны: «Пожертвования Украине и наличие достаточных запасов дома - это уже шаг в правильном направлении».