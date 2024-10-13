В сентябре 2024 года Россия и ее союзники сделали несколько громких заявлений, в которых неоднократно упоминалась угроза применения ядерного оружия. Хотя на Западе демонстрация ядерного оружия стран-агрессоров воспринимается в основном как блеф, многие западные эксперты предупреждают, что Москва настроена серьезно, передает RUS.TVNET.
Все ракеты не сбить: эксперт предсказал, как будет выглядеть ядерная война в Европе
Как рассказал «Радио Свобода» cтарший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения, Павел Подвиг ядерная война, развязанная Россией в Европе, маловероятна. Однако, если бы это произошло, результат был бы разрушительным.
25 сентября на заседании Совета безопасности России российский диктатор Владимир Путин предложил изменить доктрину применения российского ядерного оружия, предположив, что ядерный ответ возможен, даже если удары будут нанесены по территории России с применением оружия дальнего действия, произведенного в западных странах.
Его примеру последовал диктатор Беларуси Александр Лукашенко, который 27 сентября заявил, что готов применить ядерное оружие, размещенное на территории его страны, в случае нападения НАТО.
Подвиг подчеркивает, что пока нет никаких доказательств того, что Россия действительно может применить ядерное оружие. Он напоминает, что большая часть ядерных боеголовок и ракет нацелена на США, но некоторые нацелены и на Европу.
«Если произойдет крупномасштабная атака или даже если будет запущено всего несколько российских ракет, нет никакой гарантии, что все они будут перехвачены», - предупреждает Подвиг.
Ссылаясь на источники, издание Financial Times в мае 2024 года писало, что страны НАТО способны мобилизовать лишь пять процентов средств ПВО, предназначенных для защиты членов альянса в Центральной и Восточной Европе от крупномасштабного нападения.
Считается, что в арсенале России имеется 1700 ядерных боеголовок и более 500 ракет, которые можно запустить за считанные минуты из бункеров, подводных лодок, самолетов и кораблей.
Осознавая угрозу возможной ядерной войны, бункеры, построенные во время холодной войны, были сохранены и поддерживаются в некоторых европейских столицах. Жителей все больше интересуют возможности их использования.
Однако Подвиг подчеркивает, что в случае реальной ядерной атаки у населения не будет достаточно времени, чтобы добраться до них. По его расчетам, ядерная ракета, выпущенная из России, достигнет цели в Центральной Европе всего за десять минут.
США построили сеть спутников, которые могут мгновенно определить курс запущенной ядерной ракеты, но вряд ли смогут защитить Европу. «У США есть различные системы оповещения, но я сомневаюсь, что США сразу передадут информацию от них своим европейским союзникам», - сказал Подвиг.
Несколько интерактивных моделей рассчитали мощность российского ядерного оружия. Например, всего одна ракета «Тополь-М», оснащенная ядерной боеголовкой, в момент взрыва может создать огненный шар диаметром один километр, который сожжет все на своем пути.
Взрывная волна будет продолжаться еще семь километров, вызывая серьезные ожоги среди мирных жителей и вызывая ударные волны, которые разрушат здания. Радиация отравит воду и воздух.
Сегодня единственным надежным сдерживающим фактором является разрушительный потенциал накопленного Западом ядерного оружия и спорная система ответных ядерных ударов по территории противника, когда запущенная противником ядерная ракета все еще находится в воздухе.
Несмотря на растущую напряженность в отношениях между Россией и Западом, Подвиг подчеркивает, что до ядерного апокалипсиса еще далеко.
«Я считаю, что мы увидим еще несколько точек эскалации, прежде чем ядерная война станет реальной возможностью», - прогнозирует исследователь.