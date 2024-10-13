Все ракеты не сбить: эксперт предсказал, как будет выглядеть ядерная война в Европе

Как рассказал «Радио Свобода» cтарший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения, Павел Подвиг ядерная война, развязанная Россией в Европе, маловероятна. Однако, если бы это произошло, результат был бы разрушительным.

25 сентября на заседании Совета безопасности России российский диктатор Владимир Путин предложил изменить доктрину применения российского ядерного оружия, предположив, что ядерный ответ возможен, даже если удары будут нанесены по территории России с применением оружия дальнего действия, произведенного в западных странах.

Его примеру последовал диктатор Беларуси Александр Лукашенко, который 27 сентября заявил, что готов применить ядерное оружие, размещенное на территории его страны, в случае нападения НАТО.

Подвиг подчеркивает, что пока нет никаких доказательств того, что Россия действительно может применить ядерное оружие. Он напоминает, что большая часть ядерных боеголовок и ракет нацелена на США, но некоторые нацелены и на Европу.

«Если произойдет крупномасштабная атака или даже если будет запущено всего несколько российских ракет, нет никакой гарантии, что все они будут перехвачены», - предупреждает Подвиг.

Ссылаясь на источники, издание Financial Times в мае 2024 года писало, что страны НАТО способны мобилизовать лишь пять процентов средств ПВО, предназначенных для защиты членов альянса в Центральной и Восточной Европе от крупномасштабного нападения.