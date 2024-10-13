Жители Финляндии рекордно активно сообщают о подозрительной деятельности вблизи объектов инфраструктуры

Только Полиция безопасности Supo получает от граждан более чем вдвое больше сообщений по сравнению с периодом до полномасштабной войны. В этом году количество обращений к началу осени увеличилось примерно на десять процентов по сравнению с предыдущим годом.

Также увеличилось количество обращений от владельцев или управляющих критической инфраструктурой. Например, недавно энергетическая компания Fortum сообщила о большом количестве кибератак и подозрительных действий вблизи объектов инфраструктуры компании.

Чаще всего сообщения в полицию и Supo касаются наблюдений за людьми, транспортными средствами или дронами вблизи критически важной инфраструктуры, например, водоканалов и электростанций. Полиция также получает информацию о фотосъемках, взломах или вандализме в отношении объектов критической инфраструктуры.

Как Полиция безопасности Supo, так и Центральная криминальная полиция отмечают, что увеличение числа сообщений не обязательно отражает реальный рост угроз.

В то же время время полиция напоминает, что гражданам не нужно и не следует оценивать характер или значимость угрозы, это задача властей. Полиция отмечает, что сообщения даже о незначительной подозрительной активности могут быть ценными.

«Все наблюдения приветствуются и имеют значение. Они играют большую роль при формировании общей картины ситуации», - говорит инспектор криминальной полиции Микко Эрянен из Центральной криминальной полиции.