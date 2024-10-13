Полиция: в ЮАР предполагаемый стрелок убил семерых человек, а затем покончил с собой

Министр полиции Южно-Африканской Республики Беки Селе наблюдает перед тем, как обратиться к местным жителям возле места, где неизвестные преступники убили 15 человек, обрушив на них град из не менее чем 137 пуль внутри таверны в неформальном поселении Номзамо, в Совето, Йоханнесбург, Южная Африка, 11 июля 2022 года.

Фото: SIPHIWE SIBEKO