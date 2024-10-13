В городе к юго-западу от Йоханнесбурга произошла трагедия, в ходе которой подозреваемый убил семерых человек, а затем покончил с собой, сообщил в воскресенье, 13 октября, представитель полиции о новом массовом убийстве, потрясшем ЮАР.
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Полиция: в ЮАР предполагаемый стрелок убил семерых человек, а затем покончил с собой
Пять членов одной семьи, в том числе трехлетний мальчик, были убиты ранним утром в воскресенье в городе Мохотлонг, расположенном более чем в 40 километрах от Йоханнесбурга. Помимо них погибли также сосед и друг семьи.
По данным полиции, стрельба произошла после того, как мужчина пришел в местный бар, но обнаружил его закрытым, после чего затеял ссору с владельцем бара, который затем последовал за ним к его дому.