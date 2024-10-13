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Полиция: в ЮАР предполагаемый стрелок убил семерых человек, а затем покончил с собой

Перевод: Сергей Светлов
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Министр полиции Южно-Африканской Республики Беки Селе наблюдает перед тем, как обратиться к местным жителям возле места, где неизвестные преступники убили 15 человек, обрушив на них град из не менее чем 137 пуль внутри таверны в неформальном поселении Номзамо, в Совето, Йоханнесбург, Южная Африка, 11 июля 2022 года.
Министр полиции Южно-Африканской Республики Беки Селе наблюдает перед тем, как обратиться к местным жителям возле места, где неизвестные преступники убили 15 человек, обрушив на них град из не менее чем 137 пуль внутри таверны в неформальном поселении Номзамо, в Совето, Йоханнесбург, Южная Африка, 11 июля 2022 года. Фото: SIPHIWE SIBEKO

В городе к юго-западу от Йоханнесбурга произошла трагедия, в ходе которой подозреваемый убил семерых человек, а затем покончил с собой, сообщил в воскресенье, 13 октября, представитель полиции о новом массовом убийстве, потрясшем ЮАР.

Пять членов одной семьи, в том числе трехлетний мальчик, были убиты ранним утром в воскресенье в городе Мохотлонг, расположенном более чем в 40 километрах от Йоханнесбурга. Помимо них погибли также сосед и друг семьи.

По данным полиции, стрельба произошла после того, как мужчина пришел в местный бар, но обнаружил его закрытым, после чего затеял ссору с владельцем бара, который затем последовал за ним к его дому.

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