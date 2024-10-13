Атака дронов на севере Израиля: ранены около 40 человек

Около 40 человек получили ранения в городе Биньямина - Гиват-Ада на севере Израиля в результате атаки двух дронов. Об этом вечером в воскресенье, 13 октября, сообщили информагентства dpa и Associated Press.

Четверо раненых были доставлены в больницу в критическом состоянии, передают израильские СМИ со ссылкой на национальную медицинскую службу скорой помощи «Маген Давид Адом». Состояние еще пятерых пострадавших врачи оценивают как серьезное, остальные получили легкие травмы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что дроны выпустила с территории Ливана местная террористическая группировка «Хезболла». Один из дронов израильским военным, по их словам, удалось перехватить.

Целью боевиков при этом могло быть место сбора военнослужащих ЦАХАЛ рядом с городом Биньямина - Гиват-Ада, пишут СМИ.

Удар «Хезболлы» по Израилю в праздничный день

В субботу, 12 октября, ливанская радикальная группировка подвергла Израиль массированному обстрелу: ЦАХАЛ зафиксировала запуск по территории страны 320 ракет и снарядов. Большая часть ракет и беспилотников была перехвачена израильской ПВО, остальные упали в открытой местности, сообщили израильские военные. Двое израильтян получили при этом легкие осколочные ранения недалеко от северного города Акко.

12 октября в 2024 году отмечался один из главных еврейских праздников - Йом Кипур.

Военная операция ЦАХАЛ против «Хезболлы»

Ливанское радикальное шиитское движение «Хезболла» признано террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. Оно регулярно обстреливает Израиль с ливанской территории, а также поддерживает боевиков ХАМАС, с которыми Израиль ведет войну в секторе Газа.

Израиль начал проведение упреждающей военной операции против «Хезболлы» во второй половине сентября 2024 года. В результате ударов с воздуха были поражены хранилища ракет, дронов и пусковых установок для них, расположенные на территории Ливана. В конце сентября ЦАХАЛ начал ограниченную наземную операцию против «Хезболлы» на юге страны. В течение месяца израильским военным удалось убить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, возглавлявшего движение более 30 лет, затем его преемника, а потом и следующего преемника.

По данным ООН на конец сентября, около 100 тысяч жителей Ливана бежали в соседнюю Сирию из-за ударов Израиля по объектам «Хезболлы» на территории страны.