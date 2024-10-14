Лехис уверенно обыграла соперницу и начала сезон с первого места

Лехис начала выступления на соревнованиях со второго тура, в котором встретилась с Джерен Джебе из Турции, которую обыграла со счетом 15:6. В следующих трех раундах Лехис встречалась с украинскими спортсменками и победила их всех - Эмили Конради 12:4, Анну Максименко со счетом 15:13 и Ксению Пантелееву - 15:11.

Олимпийская чемпионка Юлия Беляева дошла до 1/8 финала и в итоге заняла 9-е место. Кристина Кууск, входившая в женскую сборную, занявшую четвертое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, также попала в топ-16 и заняла 12-е место. В турнире участвовали еще три эстонские фехтовальщицы. Элийза Кикерпилль финишировала 30-й, Лаура Кютт 31-й и Карина Васильева 53-й.

В субботу в Сплите соревновались мужчины. Валентин Алтунин и Маркус Сальм дошли до полуфинала, где проиграли венгру Соме Шомоди (13:15) и украинцу Роману Свичкару (6:11) соответственно и завершили турнир на третьем месте.

Выбывший в четвертьфинале из конкуренции Каспер Тафенау занял 5-е место, а Филипп Дьячук - 7-е. Матиас Мурумаа финишировал 27-м, Эрик Тобиас 36-м и Оливер Лаасик 38-м.