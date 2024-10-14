Первое в сезоне выступление Кийбус оказалось провальным

Кийбус, которая последние два сезона боролась с травмами, в субботу не удались все три прыжковых элемента короткой программы, и набранные 37,16 балла обеспечили ей лишь 18-е место перед произвольной программой.

В произвольной программе, которая прошла в воскресенье, она не сумела чисто исполнить прыжки, из-за чего пострадала и оценка программной составляющей за выступление. Набранные в произвольной программе 62,09 балла значительно уступают лучшим результатам Кийбус.

В конкуренции среди 20 фигуристок Кийбус финишировала 19-й. Американская фигуристка Алиса Лю выиграла соревнования с результатом 192,77 балла. Кимми Репонд из Швейцарии стала второй, набрав 190,09 балла, а Лорин Шильд из Франции - третьей с 179,90 балла.

Это было важное соревнование, ведь именно осенью станет ясно, кто из эстонских спортсменок выйдет на домашний чемпионат Европы, который состоится в начале нового года. Место всего одно, и для квалификации будет учитываться общая сумма набранных на двух лучших осенних международных соревнованиях баллов. Нина Петрыкина начала сезон в сентябре со 165 очками,

На следующей неделе во французской Ницце пройдут соревнования серии Challenger, где Эстонию в мужском одиночном разряде будут представлять Арлет Леванди, Александр и Михаил Селевко. В женском одиночном разряде выступят также три фигуристки: Наталья Лангебаур, Кристина Лисовская и Нина Петрыкина.