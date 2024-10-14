Swedbank снижает стоимость повседневных банковских услуг

«С ноября мы предложим частным клиентам базовый пакет, который за 1 евро в месяц включает неограниченное количество внутрибанковских, внутригосударственных и европейских платежей как в приложении, так и в интернет-банке. Для нас очень важно благополучие наших клиентов, и замена прежнего пакета услуг "Платежи" (месячная плата 1,50 евро) на базовый пакет позволяет сделать небольшой, но очень важный вклад», - отметил руководитель отдела частных финансов Тармо Улла.

Также станет выгоднее месячная плата за дебетовую карту для частных клиентов. С ноября месячная плата за дебетовую карту Pluss составит 1 евро вместо прежних 1,28 евро. При желании клиенты смогут и дальше рассчитываться на основании стандартного прейскуранта, но при наличии дебетовой карты месячная плата за базовый пакет равна месячной плате за дебетовую карту. При этом в пакет входят банковская карта и неограниченное количество платежей бесплатно. Клиентов, которые активно пользуются услугами Swedbank, мы автоматически переведем на наиболее выгодный для них способ расчета», - добавил Улла.

Есть хорошие новости и для бизнес-клиентов Swedbank - для них платежи в евро с ноября станут бесплатными. До сих пор бизнес-клиенты могли за 2 евро в месяц пользоваться пакетом платежей, который включал дебетовую карту и 20 бесплатных переводов. С ноября Swedbank перестанет предлагать пакет платежей для бизнес-клиентов, и бизнес-клиенты смогут делать переводы в евро бесплатно.

«Ранее пакет платежей для бизнес-клиентов включал 20 бесплатных переводов. Теперь этого ограничения больше не будет, и бизнес-клиенты больше не должны будут думать о затратах на ежедневные расчеты, а вместо этого смогут сосредоточиться на продвижении своего бизнеса. Прежние договоры о пакетах платежей автоматически будут прекращены 31 октября. Чтобы получить бесплатные платежи, нашим бизнес-клиентам не нужно ничего делать, поскольку новое решение будет применено автоматически. Благодаря этому ведение финансов предприятия станет проще», - сказал руководитель корпоративного банкинга Ээро Треуманн. Он добавил, что новое предложение действительно как для нынешних, так и для новых бизнес-клиентов.

Плата за дебетовую карту для предприятия по-прежнему составляет 2 евро в месяц. Для начинающих предпринимателей первый год дебетовая карта бесплатна.