В воскресенье, 13 октября, ночью в Таллинне пьяный водитель врезался в припаркованные машины, сообщили в пресс-службе полиции.
В Таллинне пьяный водитель устроил ДТП на парковке: повреждены три автомобиля
В 3.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в столичном районе Мустамяэ у дома на улице Сяэзе,6 произошло ДТП: автомобиль Renault Clio врезался в припаркованный Ford Ranger, который от полученного удара врезался в припаркованный перед ним Volvo, который в свою очередь уже откинуло на Peugeot Partner.
За рулем Renault Clio была 55-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. 51-летний пассажир был доставлен в больницу.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.