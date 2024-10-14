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В Таллинне пьяный водитель устроил ДТП на парковке: повреждены три автомобиля

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Полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное.
Полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

В воскресенье, 13 октября, ночью в Таллинне пьяный водитель врезался в припаркованные машины, сообщили в пресс-службе полиции.

В 3.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в столичном районе Мустамяэ у дома на улице Сяэзе,6 произошло ДТП: автомобиль Renault Clio врезался в припаркованный Ford Ranger, который от полученного удара врезался в припаркованный перед ним Volvo, который в свою очередь уже откинуло на Peugeot Partner.

За рулем Renault Clio была 55-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. 51-летний пассажир был доставлен в больницу. 

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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