В Таллинне пьяный водитель устроил ДТП на парковке: повреждены три автомобиля

В 3.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в столичном районе Мустамяэ у дома на улице Сяэзе,6 произошло ДТП: автомобиль Renault Clio врезался в припаркованный Ford Ranger, который от полученного удара врезался в припаркованный перед ним Volvo, который в свою очередь уже откинуло на Peugeot Partner.