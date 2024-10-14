«Сотрудники Нарвской больницы молодцы, потому что прекрасно понимают необходимость изучения государственного языка, чтобы в Нарве медики могли общаться на эстонском языке с сотрудниками других больниц и пациентами нашей больницы. Работодатель и преподаватели должны их в этом поддерживать», - сказал председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов.

Предыдущие курсы языкового обучения дали менее ожидаемые результаты, так как медиков отправили на курсы более сложного уровня, что не соответствовало их реальным языковым знаниям, и многие отказались от обучения. Теперь руководство больницы ожидает не просто численности в списках, но и реальных усилий и результатов, что даст возможность в дальнейшем осваивать более высокий уровень языка.

«Жителям Нарвы, как правило, не требуется обслуживание на эстонском языке в больнице, но профессиональное развитие медиков невозможно без знания эстонского языка, так как все курсы повышения квалификации проводятся либо на эстонском, либо на английском языке, - объяснил член правления Нарвской больницы доктор Юллар Ланно. - Мы рады, что около трети сотрудников начинают обучение на уровне государственного языка B2 в этом году».

Хотя по сравнению с другими медицинскими учреждениями Ида-Вирумаа жалоб на уровень языковых знаний медиков Нарвской больницы поступает меньше, недавняя проверка Языкового департамента завершилась многочисленными предписаниями.