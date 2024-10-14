Более 70 сотрудников Нарвской больницы оправлены на курсы эстонского языка, организованные по предписаниям Языковой инспекции. От сотрудников больницы ожидается не только присутствие в списках учащихся, но и реальный прогресс в языковых навыках.
Предписание Языковой инспекции: 70 сотрудников Нарвской больницы отправлены на курсы эстонского языка (1)
«Сотрудники Нарвской больницы молодцы, потому что прекрасно понимают необходимость изучения государственного языка, чтобы в Нарве медики могли общаться на эстонском языке с сотрудниками других больниц и пациентами нашей больницы. Работодатель и преподаватели должны их в этом поддерживать», - сказал председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов.
Предыдущие курсы языкового обучения дали менее ожидаемые результаты, так как медиков отправили на курсы более сложного уровня, что не соответствовало их реальным языковым знаниям, и многие отказались от обучения. Теперь руководство больницы ожидает не просто численности в списках, но и реальных усилий и результатов, что даст возможность в дальнейшем осваивать более высокий уровень языка.
«Жителям Нарвы, как правило, не требуется обслуживание на эстонском языке в больнице, но профессиональное развитие медиков невозможно без знания эстонского языка, так как все курсы повышения квалификации проводятся либо на эстонском, либо на английском языке, - объяснил член правления Нарвской больницы доктор Юллар Ланно. - Мы рады, что около трети сотрудников начинают обучение на уровне государственного языка B2 в этом году».
Хотя по сравнению с другими медицинскими учреждениями Ида-Вирумаа жалоб на уровень языковых знаний медиков Нарвской больницы поступает меньше, недавняя проверка Языкового департамента завершилась многочисленными предписаниями.
«Молодые врачи и медсестры в Нарве справляются хорошо, сложности мы наблюдаем у тех, кто родился в шестидесятые и семидесятые годы, - отметила главный инспектор Языкового департамента Марге Мяги-Пусс. - Я очень рада, что Нарвская больница взялась за улучшение языковых навыков своих медиков целенаправленно, в Нарве положительное отношение к языковым требованиям».
Подавляющее большинство пациентов Нарвской больницы действительно говорят на русском языке. Однако, к примеру, отделение скорой помощи ежедневно принимает около 60 человек, из которых 10-15 процентов общаются на эстонском.
«Коллеги проявляют большую готовность учить эстонский язык и участвуют в курсах, когда это позволяет рабочий график, - рассказал руководитель по сестринству отделения скорой помощи Роберт Зеэл. - Жители Нарвы обычно не владеют эстонским языком, но в работе больницы он необходим ежедневно, так как родственники пациентов из Таллинна, Тарту или Пярну часто обращаются в отделение скорой помощи, и нам приходится общаться с ними на эстонском».
Преподаватели эстонского считают ключом к успеху предоставление учащимся посильных заданий.
«Уровни языковых требований A2 и B1 довольно близки по сложности, однако ожидаемый результат мы можем достичь только в том случае, если обучение проводится на посильном курсе», - сказала руководитель B-Lingua Koolitused Дарья Берестова, которая обучает медиков эстонскому языку.
Нарвская больница, предоставляющая медицинские услуги Нарве как фонд с численностью сотрудников около 750 человек, была основана в 1860 году как больница Кренгольмской мануфактуры и обслуживает около 63 000 жителей ближайшего региона.