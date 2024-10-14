Число посетителей ресторанов этой осенью примерно такое же, как и в прошлом году, но люди становятся все более чувствительными к ценам и выбирают более дешевые блюда. Один из ресторанов планирует сократить расходы, другие ожидают снижения прибыли.
Для подписчиков
Бизнесмен: рестораны в Эстонии сейчас живут за счет богачей и туристов
Расположенный в центре Таллинна в Кадриорге ресторан Mantel ja Korsten, по словам владельца Райна Вескимяэ, переживает непростой год. «Поскольку в прошлом году мы были молодцы, мы можем это пережить. Мы работаем над повышением эффективности и стараемся держать расходы под контролем», - говорит он.
«По сравнению с осенью прошлого года наблюдается небольшой спад посещаемости, чуть больше упал оборот, поскольку наши гости в среднем тратят немного меньше, чем в прошлом году», - добавляет Вескимяэ.