Со вторника в Эстонии можно использовать шипованную резину

Если вы ездите днем и преимущественно в городе, не стоит откладывать замену шин. Согласно прогнозу погоды, ожидается понижение температуры ниже нуля, что может привести к скользким дорогам.

«Поэтому мы советуем учитывать, сколько вы ездите, в какое время и по каким дорогам. Если вам приходится ездить на большие расстояния по разным типам дорог, часто рано утром или поздно вечером, не стоит затягивать с заменой шин, - объясняет руководитель технического отдела Транспортного департамента Юрго Вахтра. - Вождение по скользким дорогам на летних шинах подвергает риску нашу собственную жизнь и жизнь других участников дорожного движения. Стоит также помнить, что при температуре 5-8 градусов резиновая смесь летних шин теряет свою эластичность и, следовательно, сцепные свойства. Поэтому рекомендуется менять шины до наступления первых отрицательных температур».

При выборе зимних шин, помимо маркировки 3PMSF (выглядит как снежинка внутри горы с тремя вершинами) рекомендуется выбирать шины с маркировкой Ice grip, которая означает, что шина отвечает минимальному индексу сцепления на льду. В случае с бывшими в употреблении зимними шинами важно помнить, что глубина ее протектора должна быть больше трех миллиметров.

В Эстонии шипованную резину можно использовать с 15 октября по 31 марта. В порядке исключения шипованную резину можно использовать с 1 октября по 30 апреля при зимних дорожных и погодных условиях.