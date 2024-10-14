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Инцидент в Таллинне: женщина бросалась на посетителей торгового центра

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Драка. Иллюстративное фото
Драка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Вчера, 14 октября, около 14:00 в торговом центре Viru Keskus в Таллинне женщина бросалась на людей. К счастью, по данным полиции, пострадавших нет.

В группе «Ищу совета» в социальной сети Facebook сообщалось, что некая буйная дама напала на троих человек, одна девушка даже получила удар в лицо. В комментариях ниже автор поста также утверждает, что среди потерпевших был и  ребенок. Представитель полиции не комментирует детали произошедшего, но отмечает, что попытка нападения имела место и пострадавших нет. 

В посте также утверждается, что нападавшей могла быть молодая женщина, которая  обвиняется в другом преступлении - в нападении с ножом на жительницу Ласнамяэ.

Однако полиция опровергла эту информацию, заявив, что попытка нападения в торговом центре Viru Keskus была совершена другим человеком.

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