Инцидент в Таллинне: женщина бросалась на посетителей торгового центра

В группе «Ищу совета» в социальной сети Facebook сообщалось, что некая буйная дама напала на троих человек, одна девушка даже получила удар в лицо. В комментариях ниже автор поста также утверждает, что среди потерпевших был и ребенок. Представитель полиции не комментирует детали произошедшего, но отмечает, что попытка нападения имела место и пострадавших нет.