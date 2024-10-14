Престижнейшие соревнования по культуризму и фитнесу принесли Эстонии историческую победу!

В пятницу Валерия Копаева заняла третье место в открытой категории по артистическому фитнесу.

На серебряном уровне фитнес-челленджа Крисгель-Берит Полякова заняла третье место среди женщин. Рене Лаане поднялся среди мужчин на одну позицию выше, завоевав серебро. Серебро также было завоевано и в категории смешанных пар.

Анника Абсалон стала первой в категории фитнес-бикини до 166 см. В категории «Фит-модель» до 168 см она завоевала второе место.

В последний день соревнований блестяще выступила Анастасия Тоикка: она забрала золото как в катигории «велнес» до 163 см, так и в категории «мастерс».

Как сообщает Эстонский союз культуризма и фитнеса, Тоикка, дебютировавшая на Arnold Classic, стала первой эстонской спортсменкой, выигравшей на этом соревновании в категории «велнес».

Престижный конкурс, носящий имя Арнольда Шварценеггера, был основан в 1989 году.