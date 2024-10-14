Фото и видео Работники культуры вышли на пикет перед зданием Рийгикогу

Сохранение культуры является обязанностью, прописанной в Конституции государства, и сектор культуры требует, чтобы из этого исходили и в бюджете.

«Культура - это явление, которое нельзя импортировать или привнести. Эстонская культура отражает наш исторический и социальный опыт, это история наших ценностей и нынешних обстоятельств, которая не может родиться еще где-нибудь кроме Эстонии», - отмечают организаторы пикета.

Культура - двигатель регионального развития и помогает с интеграцией: она позволяет людям с разными родными языками и культурными традициями объединяться в пространстве обычаев и ценностей, а также в пространстве информации, что в нынешней ситуации также является важным фактором безопасности в связи с попытками влияния.

В последние годы представители сферы культуры неоднократно подчеркивали необходимость увеличения финансирования культуры, например, в отправленном в августе 2022 года открытом письме руководителей учреждений культуры, в отправленном в сентябре этого года открытом письме Союза учреждений исполнительского искусства, а также в различных выступлениях в СМИ.

Пикет Театрального союза Эстонии, его подразделений и театральных деятелей состоялся перед домом Стенбока 24 сентября, он был вызван провалом соглашения о зарплате на 2025 год между Центральной организации профсоюзов служащих (TALO) и правительством - минимальная зарплата работника культуры с высшим образованием на должности, требующей высшего образования, осталась на 2025 год на прежнем уровне в 1600 евро и, по данным министра культуры, будет заморожена до 2028 года.

Сфера культуры также солидарна с учителями, спасателями, полицейскими в их требованиях к зарплате.