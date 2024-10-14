Работники культуры и представители различных творческих объединений собрались во вторник, 15 октября, в 15 часов на пикет перед зданием Рийгикогу в знак протеста против непропорционального урезания финансирования.
Прямая трансляция ⟩ Работники культуры вышли на пикет перед зданием Рийгикогу
Урезание финансирования сферы культуры составляет 10,16 процента общего запланированного сокращения, тогда как предусмотренная на культуру часть бюджета составляет лишь 1,77 процента. К пикету, чтобы выразить свою поддержку, присоединились и представители преподавателей.
В среду Рийгикогу проведет первое чтение госбюджета следующего года. По мнению главных организаторов пикета, понятно, что нынешний приоритет – безопасность, но урезание числовых показателей и показатели сокращений на ближайшие годы указывает на опасную тенденцию.
Представленный план ставит под сомнение выживание организаций сферы культуры в нынешнем качестве, есть противоречия и в самом документе - это расхождение между заявленными целями и приведенными числовыми показателями и таблицами.
Пикет также нацелен на проведение дискуссии о размере бюджета культуры Эстонии в процентах к госбюджету, чтобы обеспечить сохранение и развитие культуры. За 20 лет соотношение бюджета культуры к госбюджету изменилось почти вдвое.
В 2002 году доля бюджета культуры в госбюджете составляла 3,84 процента, а в следующем году она составит 1,77 процента. При этом, согласно исследованию Института конъюнктуры, добавленная стоимость, произведенная в сфере культуры и креативной экономики, в 2019 году составила 2,2 процента всего ВВП Эстонии.
Для представителей культуры важно, чтобы эта сфера была значимой и к ней относились как к равной с другими сферами: если госбюджет растет, пропорционально этому должен расти и бюджет Министерства культуры. Важно, чтобы представители отрасли привлекались к обсуждению планов экономии, а в случае сокращения конкретных числовых показателей – к более углубленному обсуждению.
Сохранение культуры является обязанностью, прописанной в Конституции государства, и сектор культуры требует, чтобы из этого исходили и в бюджете.
«Культура - это явление, которое нельзя импортировать или привнести. Эстонская культура отражает наш исторический и социальный опыт, это история наших ценностей и нынешних обстоятельств, которая не может родиться еще где-нибудь кроме Эстонии», - отмечают организаторы пикета.
Культура - двигатель регионального развития и помогает с интеграцией: она позволяет людям с разными родными языками и культурными традициями объединяться в пространстве обычаев и ценностей, а также в пространстве информации, что в нынешней ситуации также является важным фактором безопасности в связи с попытками влияния.
В последние годы представители сферы культуры неоднократно подчеркивали необходимость увеличения финансирования культуры, например, в отправленном в августе 2022 года открытом письме руководителей учреждений культуры, в отправленном в сентябре этого года открытом письме Союза учреждений исполнительского искусства, а также в различных выступлениях в СМИ.
Пикет Театрального союза Эстонии, его подразделений и театральных деятелей состоялся перед домом Стенбока 24 сентября, он был вызван провалом соглашения о зарплате на 2025 год между Центральной организации профсоюзов служащих (TALO) и правительством - минимальная зарплата работника культуры с высшим образованием на должности, требующей высшего образования, осталась на 2025 год на прежнем уровне в 1600 евро и, по данным министра культуры, будет заморожена до 2028 года.
Сфера культуры также солидарна с учителями, спасателями, полицейскими в их требованиях к зарплате.