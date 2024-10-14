Работники культуры и представители различных творческих объединений соберутся во вторник, 15 октября, в 15 часов на пикет перед зданием Рийгикогу в знак протеста против непропорционального урезания финансирования.
Завтра перед зданием Рийгикогу пройдет пикет
Урезание финансирования сферы культуры составляет 10,16 процента общего запланированного сокращения, тогда как предусмотренная на культуру часть бюджета составляет лишь 1,77 процента. К пикету, чтобы выразить свою поддержку, присоединятся и представители преподавателей.
В среду Рийгикогу проведет первое чтение госбюджета следующего года. По мнению главных организаторов пикета, понятно, что нынешний приоритет – безопасность, но урезание числовых показателей и показатели сокращений на ближайшие годы указывает на опасную тенденцию.
Представленный план ставит под сомнение выживание организаций сферы культуры в нынешнем качестве, есть противоречия и в самом документе - это расхождение между заявленными целями и приведенными числовыми показателями и таблицами.
Пикет также нацелен на проведение дискуссии о размере бюджета культуры Эстонии в процентах к госбюджету, чтобы обеспечить сохранение и развитие культуры. За 20 лет соотношение бюджета культуры к госбюджету изменилось почти вдвое.
В 2002 году доля бюджета культуры в госбюджете составляла 3,84 процента, а в следующем году она составит 1,77 процента. При этом, согласно исследованию Института конъюктуры, добавленная стоимость, произведенная в сфере культуры и креативной экономики, в 2019 году составила 2,2 процента всего ВВП Эстонии.
Для представителей культуры важно, чтобы эта сфера была значимой и к ней относились как к равной с другими сферами: если госбюджет растет, пропорционально этому должен расти и бюджет Министерства культуры. Важно, чтобы представители отрасли привлекались к обсуждению планов экономии, а в случае сокращения конкретных числовых показателей – к более углубленному обсуждению.
Сохранение культуры является обязанностью, прописанной в Конституции государства, и сектор культуры требует, чтобы из этого исходили и в бюджете.
«Культура - это явление, которое нельзя импортировать или привнести. Эстонская культура отражает наш исторический и социальный опыт, это история наших ценностей и нынешних обстоятельств, которая не может родиться еще где-нибудь кроме Эстонии», - отмечают организаторы пикета.
Культура - двигатель регионального развития и помогает с интеграцией: она позволяет людям с разными родными языками и культурными традициями объединяться в пространстве обычаев и ценностей, а также в пространстве информации, что в нынешней ситуации также является важным фактором безопасности в связи с попытками влияния.
В последние годы представители сферы культуры неоднократно подчеркивали необходимость увеличения финансирования культуры, например, в отправленном в августе 2022 года открытом письме руководителей учреждений культуры, в отправленном в сентябре этого года открытом письме Союза учреждений исполнительского искусства, а также в различных выступлениях в СМИ.
Пикет Театрального союза Эстонии, его подразделений и театральных деятелей состоялся перед домом Стенбока 24 сентября, он был вызван провалом соглашения о зарплате на 2025 год между Центральной организации профсоюзов служащих (TALO) и правительством - минимальная зарплата работника культуры с высшим образованием на должности, требующей высшего образования, осталась на 2025 год на прежнем уровне в 1600 евро и, по данным министра культуры, будет заморожена до 2028 года.
Сфера культуры также солидарна с учителями, спасателями, полицейскими в их требованиях к зарплате.