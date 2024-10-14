Таллинн обновляет троллейбусный парк: на смену троллейбусам временно придут автобусы

Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что троллейбусы необходимо временно заменить автобусами, поскольку троллейбусный парк и инфраструктура, включая контактную сеть и подстанции, находятся в таком состоянии, что их ремонт уже невозможен.

«Троллейбусы, которым уже более 15 лет, сложно обслуживать: для таких старых транспортных средств нет запчастей. Поэтому мы временно заменим их автобусами до поступления новых», - добавил Ярван.

До прибытия новых троллейбусов на всех троллейбусных маршрутах будут использоваться автобусы. Все маршруты останутся прежними, однако с учетом дорожных условий расписание будет скорректировано, чтобы автобусы, пришедшие на замену троллейбусам, не выбивались из графика. Номера маршрутов заменяющих автобусов следуют логике, при которой к номеру маршрута троллейбуса добавляется 8. Например, троллейбусный маршрут № 1 станет автобусным маршрутом № 81.

С 1 ноября троллейбусные маршруты временно будут обслуживать следующие автобусы:

Вместо троллейбусного маршрута № 1 - автобусная линия № 81.

Вместо троллейбусного маршрута № 3 - автобусная линия № 83.

Вместо троллейбусного маршрута № 4 - автобусная линия № 84.

Вместо троллейбусного маршрута № 5 - автобусная линия № 85.

Введение в эксплуатацию новых аккумуляторных троллейбусов является частью программы обновления общественного транспорта Таллинна, в фокусе которой - снижение воздействия на окружающую среду и использование инновационных решений. Аккумуляторные троллейбусы, которые будут использоваться с 2026 года, смогут работать не только от электросети, как обычно, но и от аккумулятора, что снизит потребность в дополнительной инфраструктуре. В Кесклинне планируется демонтировать контактную сеть, однако подходящая для новых троллейбусов зарядная инфраструктура появится на Мустамяэ-теэ и бульваре Сыпрузе.