Представительная женская команда по керлингу во главе с Лийзой Турманн на домашнем этапе Кубка мира, который проходил в ледовом холле «Тондираба», завоевала второе место.
Женская команда по керлингу на домашнем этапе Кубка мира завоевала серебро
В финале эстонки уступили сборной Турции, с которой также будут конкурировать и в сильнейшем дивизионе «А» на чемпионате Европы.
Матч начался на равных. Эстонкам удалось выиграть одно очко во втором туре, а в третьем они отобрали у соперниц еще два очка.
К сожалению, вторая половина матча сложилась для эстонской команды не столь успешно. В четвертом раунде соперницы выиграли два очка с преимуществом последнего камня, а пятый раунд завершился вничью. Турции удалось набрать два очка в шестом туре и добавить еще одно очко в седьмом. Матч завершился победой Турции со счетом 7:3.
В семи сыгранных на турнире матчах Эстония одержала четыре победы и три поражения. Норвегия заняла третье место, победив в решающем матче сборную Швеции.
В состав женской сборной Эстонии по керлингу входят Эрика Тувике, Керли Лайдсалу, Хейли Гроссманн и капитан Лийза Турманн.
Этап Кубка мира NCT Tallin Ladies Challenger 2024 прошел в Таллинне в восьмой раз. Участвовало 15 женских команд.