Женская команда по керлингу на домашнем этапе Кубка мира завоевала серебро

В финале эстонки уступили сборной Турции, с которой также будут конкурировать и в сильнейшем дивизионе «А» на чемпионате Европы.

Матч начался на равных. Эстонкам удалось выиграть одно очко во втором туре, а в третьем они отобрали у соперниц еще два очка.

К сожалению, вторая половина матча сложилась для эстонской команды не столь успешно. В четвертом раунде соперницы выиграли два очка с преимуществом последнего камня, а пятый раунд завершился вничью. Турции удалось набрать два очка в шестом туре и добавить еще одно очко в седьмом. Матч завершился победой Турции со счетом 7:3.

В семи сыгранных на турнире матчах Эстония одержала четыре победы и три поражения. Норвегия заняла третье место, победив в решающем матче сборную Швеции.

В состав женской сборной Эстонии по керлингу входят Эрика Тувике, Керли Лайдсалу, Хейли Гроссманн и капитан Лийза Турманн.

Этап Кубка мира NCT Tallin Ladies Challenger 2024 прошел в Таллинне в восьмой раз. Участвовало 15 женских команд.