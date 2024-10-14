Андрей Кузичкин Китай и Россия: между экспансией и поглощением

Свет и тени экономического сотрудничества Китая и России

Согласно официальной статистике, рост товарооборота между Китаем и Россией до 2024 года носил взрывной характер. В 2023 году закупки китайской продукции российскими компаниями выросли на 78%. При этом Китай заполнил те сегменты российского рынка, которые раньше были заняты западными компаниями, и начал поставлять автомобили, строительную и дорожную технику, запасные части, инструменты, электронные гаджеты и бытовую электротехнику.

Доля Китая во внешнеторговом обороте России выросла за два года войны почти в два раза и составила 33%. При этом почти половина зарубежных поставок сырой нефти и угля из России приходится именно на Китай, а 90% расчетов производилось в юанях. Однако доля России во внешней торговле Китая за это время изменилась незначительно, увеличившись с 2,5 до четырех процентов. Для гигантской экономики Китая расхваленная Кремлем «российская экономическая мощь» - все равно, что лягушка для дракона.

К тому же введенные США новые санкции против банков, обслуживающих российские счета, вынудили Китай сократить объемы сотрудничества с Россией. И в 2024 году рост товарооборота между Москвой и Пекином сменился падением в разных сегментах рынка на пять-десять процентов.