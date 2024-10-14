Средний диапазон брутто-зарплаты, предлагаемый в объявлениях о работе, в третьем квартале 2024 года составлял 1686–2324 евро, что на 12 процентов больше, чем за тот же период в 2023 году, следует из статистики портала вакансий CVKeskus.ee. Предложения по зарплате по сравнению со вторым кварталом выросли на восемь процентов.
Зарплаты растут: ассистент может получать 5000 евро
Рост предлагаемой зарплаты снова был обусловлен предложениями о работе, которые ориентированы на руководителей среднего звена и ведущих специалистов, где средняя предлагаемая зарплата достигла рекордных 3721 евро, увеличившись за год на 25 процентов, сообщает портал.
«На изменения в предложениях по заработной плате влияет не только экономическая ситуация, но и готовность работодателей публично демонстрировать зарплаты», - прокомментировала происходящее на рынке труда руководитель по подбору персонала портала вакансий CVKeskus.ee Грете Адлер, добавив, что рост зарплатных предложений для менеджеров среднего звена и ведущих специалистов обусловлен и тем, что за последние четыре квартала работодатели стали смелее раскрывать информацию о зарплате.
С другой стороны, предложения по заработной плате для специалистов среднего звена и других офисных работников в третьем квартале несколько снизились, уменьшившись на пять процентов, или до 2545 евро. Однако по сравнению со вторым кварталом предложенная им зарплата оказалась на четыре процента выше.
Предложения по заработной плате для квалифицированных и профессиональных работников увеличились на десять процентов в годовом исчислении, достигнув 2199 евро в третьем квартале, а для работников сферы услуг и продаж - на три процента, достигнув 1497 евро. Самая низкая средняя предложенная зарплата в вакансиях для вспомогательных работников достигла 1524 евро, увеличившись за год на 11 процентов.
Размер предлагаемых зарплат в Харьюмаа за год вырос на 20 процентов, достигнув в третьем квартале 2262 евро, в Тартумаа – на четыре процента до 2043 евро, а в Пярнумаа – на шесть процентов до 1887 евро.
Анализируя предложения по заработной плате, можно увидеть, что во многих сферах предлагается зарплата, которая в несколько раз превышает среднюю. «Например, в последние месяцы самые высокие предложения по зарплате для ассистентов достигали 5000 евро, в то время как средняя зарплата составляла 1700 евро», - отмечает Адлер. В третьем квартале операторам рубильной машины также предлагалась зарплата в размере 5000 евро.
В последние месяцы зарплата до 4000 евро предлагается в дополнение к обычным высокооплачиваемым должностям, например, специалистам по очистке вентиляции, консультантам по кузовным работам, водителям, которые вывозят бытовые отходы, автоэлектрикам и ряду других должностей.
«Различия в предлагаемых зарплатах самые большие в сфере продаж, где средняя зарплата достигает 4000 евро, а лучшим обещают зарплату до 15 000 евро. Различия в зарплатах в сфере продаж в основном связаны с премиями по результатам работы, которые могут во много раз превышать базовый оклад», - пояснила Адлер.