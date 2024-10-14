Зарплаты растут: ассистент может получать 5000 евро

Рост предлагаемой зарплаты снова был обусловлен предложениями о работе, которые ориентированы на руководителей среднего звена и ведущих специалистов, где средняя предлагаемая зарплата достигла рекордных 3721 евро, увеличившись за год на 25 процентов, сообщает портал.

«На изменения в предложениях по заработной плате влияет не только экономическая ситуация, но и готовность работодателей публично демонстрировать зарплаты», - прокомментировала происходящее на рынке труда руководитель по подбору персонала портала вакансий CVKeskus.ee Грете Адлер, добавив, что рост зарплатных предложений для менеджеров среднего звена и ведущих специалистов обусловлен и тем, что за последние четыре квартала работодатели стали смелее раскрывать информацию о зарплате.

С другой стороны, предложения по заработной плате для специалистов среднего звена и других офисных работников в третьем квартале несколько снизились, уменьшившись на пять процентов, или до 2545 евро. Однако по сравнению со вторым кварталом предложенная им зарплата оказалась на четыре процента выше.

Предложения по заработной плате для квалифицированных и профессиональных работников увеличились на десять процентов в годовом исчислении, достигнув 2199 евро в третьем квартале, а для работников сферы услуг и продаж - на три процента, достигнув 1497 евро. Самая низкая средняя предложенная зарплата в вакансиях для вспомогательных работников достигла 1524 евро, увеличившись за год на 11 процентов.