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Мировой рейтинг университетов: азиатские высшие учебные заведения наступают европейским на пятки

Перевод: Сергей Светлов
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Оксфорд.
Оксфорд. Фото: Albert Nieboer

Европейские университеты сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны Азии, как показал опубликованный сегодня рейтинг университетов мира 2025 года от Times Higher Education (THE).

Лучшим университетом мира остается британский Оксфорд, который удерживает первую позицию рекордные девять лет подряд. Следом идут два американских вуза: Массачусетский технологический институт и Гарвард.

Фил Бэйти, руководитель международных отношений Times Higher Education, отметил, что конкуренция становится все более ожесточенной, и основное давление на европейские университеты исходит из Азии, особенно со стороны университетов материкового Китая и Южной Кореи.

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