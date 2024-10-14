Европейские университеты сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны Азии, как показал опубликованный сегодня рейтинг университетов мира 2025 года от Times Higher Education (THE).
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Мировой рейтинг университетов: азиатские высшие учебные заведения наступают европейским на пятки
Лучшим университетом мира остается британский Оксфорд, который удерживает первую позицию рекордные девять лет подряд. Следом идут два американских вуза: Массачусетский технологический институт и Гарвард.
Фил Бэйти, руководитель международных отношений Times Higher Education, отметил, что конкуренция становится все более ожесточенной, и основное давление на европейские университеты исходит из Азии, особенно со стороны университетов материкового Китая и Южной Кореи.