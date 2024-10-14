Мировой рейтинг университетов: азиатские высшие учебные заведения наступают европейским на пятки

Лучшим университетом мира остается британский Оксфорд, который удерживает первую позицию рекордные девять лет подряд. Следом идут два американских вуза: Массачусетский технологический институт и Гарвард.

Фил Бэйти, руководитель международных отношений Times Higher Education, отметил, что конкуренция становится все более ожесточенной, и основное давление на европейские университеты исходит из Азии, особенно со стороны университетов материкового Китая и Южной Кореи.