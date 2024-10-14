Исследование: жители Эстонии все больше беспокоятся о том, как справляться с повседневными расходами

По мнению менеджера по закупкам и ассортименту Prisma Каймо Нийтару, повседневные покупки являются хорошим индикатором того, как люди оценивают свою способность справляться с расходами: «Сейчас экономически сложный период, поэтому много времени тратится на поиск скидок. Опрос Prisma показал, что люди готовы тратить до 30 минут больше времени на хорошее предложение. Мы видим, насколько сейчас для клиентов важны и востребованы выгодные цены, ведь рост стоимости жизни усложняет повседневную жизнь».

Большинство респондентов опроса (75%) тратят на покупку продуктов до двух часов в неделю. Две трети тех, кто из-за повышения цен начал посещать какой-либо другой магазин, готовы потратить до получаса больше обычного, чтобы пойти в магазин, где желаемый товар стоит дешевле. Больше среднего тратят время на покупку продуктов женщины, люди старше 40 лет и большие семьи.

Люди с более высокими доходами тоже беспокоятся о том, как справиться с расходами

29% целевой группы считают, что справляются с расходами хорошо, а 18% - плохо. По сравнению с первым кварталом в средней оценке можно заметить небольшую тенденцию к снижению. По сравнению с предыдущими кварталами эта оценка больше среднего снижается среди эстонцев, мужчин, людей 30-39 лет и людей со средним и высоким доходом.

По сравнению с предыдущим кварталом значительно больше тех, кто считает, что ситуация ухудшается (+8 процентных пунктов), и меньше тех, кто считает, что ситуация улучшается (-6 процентных пунктов).

«Если спросить у людей прогноз на будущее, то сегодня он уже не будет самым оптимистичным. 37% респондентов полагают, что ситуация станет еще хуже. Вероятно, на результат влияет смена времени года и начало отопительного сезона, а также различные налоговые изменения в государстве. Неуверенность потребителей в Эстонии явно возросла», - пояснил Нийтару.

«Последние несколько лет мы наблюдаем в покупательском поведении людей тщательное планирование покупок и снижение стоимости корзины, предпочтение отдается более доступным товарам в категории, которыми часто являются товары наших собственных брендов. Предпочтение также отдается эстонской продукции, если она подходит по ценовому диапазону», - добавил Нийтару.