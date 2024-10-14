Выяснилось, в какой из стран Балтии самые дорогие квартиры

По мнению члена правления агентства недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, за последний год таллиннский рынок новых проектов развития продвинулся, но ситуация все еще трудная.

«В этом году в новостройках было продано на 13 процентов больше квартир, чем в прошлом. Если в апреле и мае казалось, что рынок восстанавливается линейно, то реальное восстановление началось только в последние два месяца, поскольку летом продажи были относительно скромными. Мы по-прежнему находимся на рынке покупателя, цена продажи в таллиннских новостройках сохраняется примерно на уровне 4200 евро, какого-то сильного роста пока не предвидится», - сказал Хабал.

«Количество квартир, выставленных на продажу, в целом увеличилось по сравнению с началом года, и это удлиняет период продаж. Однако снижение Euribor и банковских процентных ставок может сделать рынок новостроек более активным уже нынешней осенью и зимой», - заявил Хабал.

«В Риге новые квартиры составляют около 30% от общего объема предлагающихся на продажу, а в Таллинне - около 40%. Как и в Таллинне, рижане в первую очередь отдают предпочтение новостройкам. В то же время более высокий уровень цен в сочетании с отстающей заработной платой ограничивает возможности многих покупателей, из-за чего они вынуждены приобретать квартиры в сегменте старых типовых домов, где и заключается большая часть сделок.