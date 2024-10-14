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Выяснилось, в какой из стран Балтии самые дорогие квартиры

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Новостройка. Фото иллюстративное.
Новостройка. Фото иллюстративное. Фото: Mailiis Ollino

Согласно анализу агентства недвижимости Uus Maa, в среднем квадратный метр в новостройке Таллинна сейчас стоит 4200 евро, Вильнюса - 3300 евро, а Риги - 2800 евро.

По мнению члена правления агентства недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, за последний год таллиннский рынок новых проектов развития продвинулся, но ситуация все еще трудная.

«В этом году в новостройках было продано на 13 процентов больше квартир, чем в прошлом. Если в апреле и мае казалось, что рынок восстанавливается линейно, то реальное восстановление началось только в последние два месяца, поскольку летом продажи были относительно скромными. Мы по-прежнему находимся на рынке покупателя, цена продажи в таллиннских новостройках сохраняется примерно на уровне 4200 евро, какого-то сильного роста пока не предвидится», - сказал Хабал.

«Количество квартир, выставленных на продажу, в целом увеличилось по сравнению с началом года, и это удлиняет период продаж. Однако снижение Euribor и банковских процентных ставок может сделать рынок новостроек более активным уже нынешней осенью и зимой», - заявил Хабал.

«В Риге новые квартиры составляют около 30% от общего объема предлагающихся на продажу, а в Таллинне - около 40%. Как и в Таллинне, рижане в первую очередь отдают предпочтение новостройкам. В то же время более высокий уровень цен в сочетании с отстающей заработной платой ограничивает возможности многих покупателей, из-за чего они вынуждены приобретать квартиры в сегменте старых типовых домов, где и заключается большая часть сделок.

Цены в Риге по-прежнему остаются самыми доступными из столиц стран Балтии. Основная причина - сокращение населения, а также снижение цены на строительство и землю, ведь даже в центре Риги довольно много пустующих земельных участков. Кроме того, в Риге гораздо проще и быстрее запустить процесс детальной планировки и нового строительства, а значит и обходится это дешевле, чем, например, в Таллинне», - добавил Хабал.

Согласно результатам анализа, средняя цена предложения за квадратный метр новой рижской квартиры составляет 2800 евро, а реальные сделки заключаются на уровне 2675 евро. «В то же время за некоторые квартиры в новостройках в Риге покупатели платят очень высокую цену. Например, в комплекса Tal Residence, расположенном в историческом центре города, средняя цена превышает 6000 евро за квадратный метр», - уточнил Хабал.

В столице Литвы Вильнюсе количество предложений новых квартир в первом полугодии 2024 года выросло на треть, достигнув 4150.

«Развитие недвижимости - длительный процесс, поэтому рост числа предложений связан с дефицитом новых площадей, возникшим в середине 2022 года. Рынок новостроек в Вильнюсе развивается относительно хорошо: в первом полугодии текущего года новых квартир было продано на 22% больше, чем в предыдущем полугодии. 67,5% этих сделок были заключены на квартиры в домах, расположенных чуть дальше от центра города, на правом берегу реки Нерис, где больше всего предложений», - сказал Хабал.

Медианная цена новых квартир с частичной отделкой остается в Вильнюсе относительно стабильной, от месяца к месяцу меняясь лишь на несколько процентных пунктов в диапазоне 3200-3300 евро за квадратный метр.

«Следует сказать, что особенность рынка литовских новостроек заключается в том, что покупателям обычно предлагают квартиру с частичной отделкой. За готовую квартиру нужно платить еще больше, и эта тенденция тоже создала отдельную отрасль экономики», - сказал Хабал. Цены на готовые квартиры достигают 4000 евро за квадратный метр.

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