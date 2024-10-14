Согласно анализу агентства недвижимости Uus Maa, в среднем квадратный метр в новостройке Таллинна сейчас стоит 4200 евро, Вильнюса - 3300 евро, а Риги - 2800 евро.
Выяснилось, в какой из стран Балтии самые дорогие квартиры
По мнению члена правления агентства недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, за последний год таллиннский рынок новых проектов развития продвинулся, но ситуация все еще трудная.
«В этом году в новостройках было продано на 13 процентов больше квартир, чем в прошлом. Если в апреле и мае казалось, что рынок восстанавливается линейно, то реальное восстановление началось только в последние два месяца, поскольку летом продажи были относительно скромными. Мы по-прежнему находимся на рынке покупателя, цена продажи в таллиннских новостройках сохраняется примерно на уровне 4200 евро, какого-то сильного роста пока не предвидится», - сказал Хабал.
«Количество квартир, выставленных на продажу, в целом увеличилось по сравнению с началом года, и это удлиняет период продаж. Однако снижение Euribor и банковских процентных ставок может сделать рынок новостроек более активным уже нынешней осенью и зимой», - заявил Хабал.
«В Риге новые квартиры составляют около 30% от общего объема предлагающихся на продажу, а в Таллинне - около 40%. Как и в Таллинне, рижане в первую очередь отдают предпочтение новостройкам. В то же время более высокий уровень цен в сочетании с отстающей заработной платой ограничивает возможности многих покупателей, из-за чего они вынуждены приобретать квартиры в сегменте старых типовых домов, где и заключается большая часть сделок.
Цены в Риге по-прежнему остаются самыми доступными из столиц стран Балтии. Основная причина - сокращение населения, а также снижение цены на строительство и землю, ведь даже в центре Риги довольно много пустующих земельных участков. Кроме того, в Риге гораздо проще и быстрее запустить процесс детальной планировки и нового строительства, а значит и обходится это дешевле, чем, например, в Таллинне», - добавил Хабал.
Согласно результатам анализа, средняя цена предложения за квадратный метр новой рижской квартиры составляет 2800 евро, а реальные сделки заключаются на уровне 2675 евро. «В то же время за некоторые квартиры в новостройках в Риге покупатели платят очень высокую цену. Например, в комплекса Tal Residence, расположенном в историческом центре города, средняя цена превышает 6000 евро за квадратный метр», - уточнил Хабал.
В столице Литвы Вильнюсе количество предложений новых квартир в первом полугодии 2024 года выросло на треть, достигнув 4150.
«Развитие недвижимости - длительный процесс, поэтому рост числа предложений связан с дефицитом новых площадей, возникшим в середине 2022 года. Рынок новостроек в Вильнюсе развивается относительно хорошо: в первом полугодии текущего года новых квартир было продано на 22% больше, чем в предыдущем полугодии. 67,5% этих сделок были заключены на квартиры в домах, расположенных чуть дальше от центра города, на правом берегу реки Нерис, где больше всего предложений», - сказал Хабал.
Медианная цена новых квартир с частичной отделкой остается в Вильнюсе относительно стабильной, от месяца к месяцу меняясь лишь на несколько процентных пунктов в диапазоне 3200-3300 евро за квадратный метр.
«Следует сказать, что особенность рынка литовских новостроек заключается в том, что покупателям обычно предлагают квартиру с частичной отделкой. За готовую квартиру нужно платить еще больше, и эта тенденция тоже создала отдельную отрасль экономики», - сказал Хабал. Цены на готовые квартиры достигают 4000 евро за квадратный метр.