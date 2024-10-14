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В России утверждают, что объявленная в розыск журналистка находится в Эстонии

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Российские власти объявили в розыск украинскую журналистку и утверждают, что она скрывается в Эстонии.
Российские власти объявили в розыск украинскую журналистку и утверждают, что она скрывается в Эстонии. Фото: AFP

Известная украинская журналистка Янина Соколовская, объявленная в России в международный розыск, уехала в Эстонию. Российские СМИ, распространившие эту информацию со ссылкой на документы Следственного комитета, пишут, что она сбежала. Власти Эстонии ситуацию не комментируют, однако сама журналистка, действительно, в Таллинне: фото на прогулке в Кадриорге выложили ее друзья в Facebook.

Янина Соколовская - главный редактор «Известий в Украине». В разные годы она сотрудничала также с российским «Коммерсантом», «РИА Новости Украина», «Россией 24», «Первым каналом».

По данным РБК, после начала полномасштабной войны Соколовская с семьей уехала из России в Европу. «Медиазона» тогда обращала внимание на то, что журналистки нет в базе розыска МВД.

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