Известная украинская журналистка Янина Соколовская, объявленная в России в международный розыск, уехала в Эстонию. Российские СМИ, распространившие эту информацию со ссылкой на документы Следственного комитета, пишут, что она сбежала. Власти Эстонии ситуацию не комментируют, однако сама журналистка, действительно, в Таллинне: фото на прогулке в Кадриорге выложили ее друзья в Facebook.
Для подписчиков
В России утверждают, что объявленная в розыск журналистка находится в Эстонии
Янина Соколовская - главный редактор «Известий в Украине». В разные годы она сотрудничала также с российским «Коммерсантом», «РИА Новости Украина», «Россией 24», «Первым каналом».
По данным РБК, после начала полномасштабной войны Соколовская с семьей уехала из России в Европу. «Медиазона» тогда обращала внимание на то, что журналистки нет в базе розыска МВД.