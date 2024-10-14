В России утверждают, что объявленная в розыск журналистка находится в Эстонии

Известная украинская журналистка Янина Соколовская, объявленная в России в международный розыск, уехала в Эстонию. Российские СМИ, распространившие эту информацию со ссылкой на документы Следственного комитета, пишут, что она сбежала. Власти Эстонии ситуацию не комментируют, однако сама журналистка, действительно, в Таллинне: фото на прогулке в Кадриорге выложили ее друзья в Facebook.