Запрет на сотрудничество с работающими в РФ компаниями: что об этом думают университеты Эстонии?

Представительница Тартуского университета (ТУ) Инес Пютсепп ранее в комментарии Rus.Postimees пояснила , что ТУ не видит возможности сотрудничать с компаниями, которые не прекратили свою деятельность в РФ.

«Мы дали четкие указания нашим подразделениям временно не осуществлять совместные проекты с Red Bull и другими компаниями, которые продолжают работать в России, до тех пор, пока они не прекратят свою деятельность там», - пояснила она.