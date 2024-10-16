Тартуский университет попросил свои подразделения не сотрудничать с производителем энергетических напитков Red Bull, поскольку компания продолжает работать в России и поддерживать экономику страны-агрессора. Что о подобных рекомендациях думают другие университеты Эстонии?
Для подписчиков
Запрет на сотрудничество с работающими в РФ компаниями: что об этом думают университеты Эстонии?
Представительница Тартуского университета (ТУ) Инес Пютсепп ранее в комментарии Rus.Postimees пояснила, что ТУ не видит возможности сотрудничать с компаниями, которые не прекратили свою деятельность в РФ.
«Мы дали четкие указания нашим подразделениям временно не осуществлять совместные проекты с Red Bull и другими компаниями, которые продолжают работать в России, до тех пор, пока они не прекратят свою деятельность там», - пояснила она.