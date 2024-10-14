Опасная соперница Контавейт вышла замуж за своего болельщика

Мугуруса, которой пять дней назад исполнился 31 год, завершила карьеру в августе. Теннисистка выиграла два турнира Большого шлема: в 2016 году на Открытом чемпионате Франции и в 2017 году на Уимблдоне. Однако для эстонских любителей спорта ее самым важным матчем стал финал турнира конца 2021 года, в котором она встретилась с Анетт Контавейт. Мугуруса выиграла тот матч со счетом 6:3, 7:5.

Тогда же, в 2021 году Мугуруса встретила мужчину своей мечты, за которого теперь вышла замуж. Роковым стало селфи: в 2021 году, когда Мугуруса находилась в Нью-Йорке, к ней на прогулке подошел болельщик по имени Артур Борхес и попросил сделать селфи. Звезда тенниса согласилась, фотография была сделана.

«Мой отель находился недалеко от Центрального парка. Мне было скучно, я решила пойти погулять. Мы прошли мимо друг друга. Внезапно он обернулся и пожелал удачи на US Open. Я подумала: какой обаятельный мужчина!» - поделилась с изданием Hola! Гарбине Мугуруса.

Они сделали селфи и разошлись по своим делам. Но в последующие дни судьба вновь и вновь сводила их в парке. И наконец пара осталась вместе. Мугуруса описала встречу с Борхесом как кадры из романтического фильма.

«Это была любовь с первого взгляда. Еще до того, как он попросил моей руки, я знала, что мы поженимся. Мы очень быстро поняли, что мы идеальная пара», - добавила Мугуруса.

Свадьба состоялась в конце прошлой недели в Марбелье.