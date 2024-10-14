В полицию поступило сообщение о том, что в минувшие выходные посетитель тартуского бара, расположенного на улице Рюйтли, ударил охранника, а затем угрожал его убить. Для расследования инцидента полиция начала уголовное производство.
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Посетитель бара ударил охранника и угрожал его убить, полиция начала производство
Насколько известно Tartu Postimees, случай произошел в баре Space Bar, расположенном на углу улиц Рюйтли и Кюутри.
Советник прокурора Лизанна Мяннилаан заявила, что, поскольку первые следственные действия были осуществлены лишь в прошлую пятницу, больше о случившемся ничего не известно.